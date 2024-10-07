Бьянка поделилась подробностями личной жизни: «Совершил для меня подвиг»

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, призналась в передаче «Шоу Воли», что сейчас влюблена.

Бьянка рассказала, что в ее жизни появился мужчина, готовый совершать для нее подвиги. Однако ее «сердце в смятении». Она считает, что этот роман ничем не закончится.

«Потому что я знаю себя. Этот человек уже совершил для меня подвиг. Я не буду об этом говорить, потому что все сразу все поймут», — поделилась артистка.

Бьянка начала свою творческую деятельность в детстве — с пения в хоре и участия в кружке народных танцев. В 2006-м она записала свой первый студийный альбом «Русский народный R'n'B». В этом же году вышел дебютный клип певицы на песню «Были танцы».

В шоу Липницкая также пристыдила женщин, которых в мужчинах интересуют только деньги. Бьянка вспомнила ролики из соцсетей, в которых поднимается тема финансов и отношений. Там женщины рассказывают, что невозможно влюбиться в парня без денег. Певица призвала девушек не смотреть такие видео и назвала публикации позором.

Ранее Бьянка рассказала о домогательствах известного певца.