Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бьянка поделилась подробностями личной жизни: «Совершил для меня подвиг»

Певица Бьянка призналась, что влюблена

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, призналась в передаче «Шоу Воли», что сейчас влюблена.

Бьянка рассказала, что в ее жизни появился мужчина, готовый совершать для нее подвиги. Однако ее «сердце в смятении». Она считает, что этот роман ничем не закончится.

«Потому что я знаю себя. Этот человек уже совершил для меня подвиг. Я не буду об этом говорить, потому что все сразу все поймут», — поделилась артистка.

Бьянка начала свою творческую деятельность в детстве — с пения в хоре и участия в кружке народных танцев. В 2006-м она записала свой первый студийный альбом «Русский народный R'n'B». В этом же году вышел дебютный клип певицы на песню «Были танцы».

В шоу Липницкая также пристыдила женщин, которых в мужчинах интересуют только деньги. Бьянка вспомнила ролики из соцсетей, в которых поднимается тема финансов и отношений. Там женщины рассказывают, что невозможно влюбиться в парня без денег. Певица призвала девушек не смотреть такие видео и назвала публикации позором.

Ранее Бьянка рассказала о домогательствах известного певца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами