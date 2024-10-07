Звезда «Счастливы вместе» рассказал о предложении его оцифровать

Актер Виктор Логинов признался в интервью «Газете.Ru», что ему предлагали оцифровать образ для рекламы.

Логинов рассказал об этом, рассуждая на тему «оживления» с помощью нейросети артистов, которых не стало. Он считает, что родственники знаменитостей и должны определять, насколько это будет этичным.

«Если с их точки зрения это допустимо, то, опять же, почему бы и нет. Я посмотрел бы с удовольствием какой-нибудь новый фильм с Чарли Чаплином. Любопытная история. Но насколько родственники готовы к этому эксперименту?» — отметил актер.

Логинов добавил, что даже живущим актерам предлагают оцифровать свой образ для разных проектов. Он не стал исключением.

«Я пока еще на это не решился, но мне звонили и предлагали оцифровать образ для будущих взаимодействий с цифровой рекламой. Вы же помните, у нас была реклама, где был якобы Брюс Уиллис? Если компании, занимающиеся этим продуктом, договорятся с правопреемниками, то почему бы и нет?» — заявил артист.

Полное интервью с Логиновым читайте здесь.

Ранее в семье Никулина оценили «оживление» актера в кино.