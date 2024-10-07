Сергей Жуков заявил, что находится в процессе похудения 20 лет

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что не может похудеть уже 20 лет. Такое заявление он сделал в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«Перманентно с 20 лет нахожусь в системе похудения. Могу рассказать про любой метод. Был у всех диетологов на земле», — рассказал он, отметив, что стал экспертом в вопросах похудения, но лишь в теории.

По словам певца, ему посоветовали в молодости принимать стероиды для набора мышечной массы, но мускулы мешали ему играть фортепиано, из-за чего он перестал ходить в тренажерный зал.

«Все это вытекло в жир. С того момента я себя худым не помню», — подытожил Жуков.

2 октября генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов обвинил Сергея Жукова в незаконном использовании 15 песен. Продюсер заявил, что при создании фильма «Руки Вверх!» о творческом пути коллектива Жуков использовал около 15 произведений и фонограмм, права на которые принадлежат издательству «Джем».

Ранее Сергей Жуков захотел отсудить миллионы у своего двойника.