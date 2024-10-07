Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сергей Жуков заявил, что находится в процессе похудения 20 лет

Певец Сергей Жуков признался, что не может похудеть с 20 лет

close
Павел Бедняков/РИА Новости

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что не может похудеть уже 20 лет. Такое заявление он сделал в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«Перманентно с 20 лет нахожусь в системе похудения. Могу рассказать про любой метод. Был у всех диетологов на земле», — рассказал он, отметив, что стал экспертом в вопросах похудения, но лишь в теории.

По словам певца, ему посоветовали в молодости принимать стероиды для набора мышечной массы, но мускулы мешали ему играть фортепиано, из-за чего он перестал ходить в тренажерный зал.

«Все это вытекло в жир. С того момента я себя худым не помню», — подытожил Жуков.

2 октября генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов обвинил Сергея Жукова в незаконном использовании 15 песен. Продюсер заявил, что при создании фильма «Руки Вверх!» о творческом пути коллектива Жуков использовал около 15 произведений и фонограмм, права на которые принадлежат издательству «Джем».

Ранее Сергей Жуков захотел отсудить миллионы у своего двойника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами