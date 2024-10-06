Mash: у родственников «депутата Наливкина» нет денег на его похороны

У родственников скончавшегося актера Андрея Неретина нет денег на то, чтобы организовать его похороны, пишет Mash.

Telegram-канал допустил, что средства соберут с поклонников артиста.

По предварительной информации, исполнитель роли депутата гордумы Уссурийска Виталия Наливкина в интернет-сериале умер из-за оторвавшегося тромба. Mash узнал, что несколько дней до кончины Неретин был в запое. В беседе с «Газетой.Ru» режиссер сатирического шоу Андрей Клочков рассказал, что артист начал активно употреблять алкоголь, из-за чего и попал в больницу. По словам режиссера, врачи пока не назвали конкретную причину смерти Неретина, однако злоупотребление алкоголем точно негативно сказалось на его здоровье.

В феврале 2024 года сообщалось, что Неретину после падения с лестницы диагностировали асептический некроз тазобедренного сустава. Из-за этого он оказался «практически прикован к кровати». Создатель шоу о Наливкине рассказывал «Газете.Ru», что Неретину нужно было лечение в спецклинике. Участники проекта помогали актеру с оплатой жилья и лекарств, но для нормальной жизни этого все равно не хватало. Летом мужчине все-таки сделали операцию, благодаря которой ему удалось «встать на ноги».

Неретин сыграл персонажа Виталия Наливкина в скетч-шоу, опубликованном на YouTube. По сюжету Наливкин является «председателем исполнительного комитета Уссурийска», «Уссурийского района» или «Уссурийского городского округа». В шоу освящались резонансные события и информационные поводы федерального уровня, например, борьба с коронавирусом. Участники проекта «Наливкин» привлекались к административной и уголовной ответственности. Так, в 2020 году Неретин получил пять суток ареста за нецензурную брань и нетрезвое состояние в общественном месте, а через год — еще двое суток за то же правонарушение.

Ранее серьезно больной «депутат Виталий Наливкин» сообщил об отставке.