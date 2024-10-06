Режиссер шоу о Виталии Наливкине подтвердил смерть актера Неретина

Режиссер сатирического интернет-сериала о «председателе исполнительного комитета Уссурийского района» Виталии Наливкине подтвердил сообщения о смерти актера Андрея Неретина. Андрей Клочков сообщил «Газете.Ru», что артист начал активно употреблять алкоголь, из-за чего и попал в больницу.

«Действительно, это так. Буквально несколько дней назад выходил ролик, где наш товарищ председатель записывал обращение о том, что мы не можем продолжать проект. В связи с тем, что на нас оказывается давление из-за второго уголовного дела, которое на нас сейчас завели. Это оказало такое негативное влияние на нашего товарища, что он сорвался. До этого он проходил лечение, год не употреблял спиртное. А тут не выдержал после сообщения о том, что проект закрывается. Он очень активно на спиртное налег. Ну, собственно говоря, это повлияло», — объяснил Клочков.

По словам режиссера, врачи еще не назвали конкретную причину смерти Неретина, однако злоупотребление алкоголем точно негативно сказалось на здоровье актера.

«Мы пытались оказать ему всю необходимую помощь, в больницу его направили, но он не выкарабкался. Врачи пытались его спасти, но он был в таком состоянии, что не получилось ничего сделать. И вот в субботу, в 19:00 по приморскому времени, нам сообщили, что наш легендарный товарищ председатель нас покинул. [Оторвавшийся тромб] — это предположение больше. Причину мы не знаем, еще нам не сказали врачи. Но понятно, что там именно последствия пагубного воздействия алкоголя. Медицинских каких-то терминов нам еще не озвучивали», — заключил он.

Андрей Неретин стал известен благодаря сатирическому шоу на YouTube, в котором его персонаж — вымышленный чиновник Виталий Наливкин — оригинально решал разнообразные проблемы Уссурийска.

В 2021 году в отношении авторов канала возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Причиной стал юмористический ролик, в котором персонаж Неретина стрелял из гранатомета. В октябре 2024-го Telegram-канал Mash сообщил, что против команды завели еще одно дело — по статье об изготовлении взрывчатки.

О смерти Неретина стало известно в воскресенье, 6 октября. По данным Mash, у актера, вероятно, оторвался тромб.

Ранее сообщалось, что«Виталию Наливкину» собрали 30 тыс. рублей на жилье и лечение.