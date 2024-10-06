Алена Водонаева назвала P. Diddy бессовестным

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что американский рэпер P. Diddy нарушил ее сон.

Водонаева назвала P. Diddy бессовестным. При этом она не знает, какой способ наказания ему придумать.

«А как мы его накажем? Если мы с тобой его накажем, то он только удовольствие получит! Поэтому мы его вообще не будем наказывать!» — заявила телеведущая.

17 сентября стало известно, что Комбса арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. P. Diddy грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

По словам адвоката Тони Базби, 120 человек обвинили P. Diddy в случаях насилия, которые, вероятно, происходили с 1991 года по настоящее время на вечеринках музыканта.

Актер Максим Лагашкин рассказывал, что он и его коллега Александр Робак могли попасть на одну из скандальных вечеринок рэпера P. Diddy.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер готов рассказать о вечеринках Пи Дидди.