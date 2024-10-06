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Умер актер, сыгравший депутата Наливкина

Актер Андрей Неретин, сыгравший депутата Наливкина, умер из-за тромба

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BARAKuda/YouTube

Актер Андрей Неретин, сыгравший роль «депутата» Уссурийска Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале, умер. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, у мужчины оторвался тромб.

4 октября стало известно, что Неретин закрывает проект из-за проблем со здоровьем. Как узнал Mash, актер не мог дальше сниматься, поскольку проходил реабилитацию после микроинсульта. Он с трудом передвигался и сильно ослабел.

В феврале 2024 года сообщалось, что Неретину после падения с лестницы диагностировали асептический некроз тазобедренного сустава. Из-за проблем со здоровьем он оказался «практически прикован к кровати». Создатель шоу о Наливкине рассказывал «Газете.Ru», что Неретину нужно было лечение в спецклинике. Участники проекта помогали актеру с оплатой жилья и лекарств, но для нормальной жизни этого все равно не хватало. Летом мужчине все-таки сделали операцию, благодаря которой ему удалось «встать на ноги».

Неретин сыграл персонажа Виталия Наливкина в скетч-шоу, опубликованном на YouTube. По сюжету Наливкин является «председателем исполнительного комитета Уссурийска», «Уссурийского района» или «Уссурийского городского округа». В шоу освящались резонансные события и информационные поводы федерального уровня, например, борьба с коронавирусом. Участники проекта «Наливкин» привлекались к административной и уголовной ответственности. Так, в 2020 году Неретин получил пять суток ареста за нецензурную брань и нетрезвое состояние в общественном месте, а через год — еще двое суток за то же правонарушение.

Ранее сообщалось, что популярный певец не дожил до своего 35-летия.

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