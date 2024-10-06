Певица Севиль рассказала Киркорову, как не бояться тараканов

Певица Севиль Велиева в подкасте «You Want A Scandal Now?» поделилась с артистом Филиппом Киркоровым, как бороться со страхом насекомых.

Велиева призналась, что у нее практически нет фобий. Она не боится ни пауков, ни змей, ни полетов. Киркоров рассказал, что страшится всего из вышеперечисленного. Артист отметил, что у него также есть фобия в отношении тараканов. Он добавил, что ему придется столкнуться со всеми своими страхами на съемках нового проекта – фильма «Братья» с Денисом Дороховым.

«Чтобы перестать бояться, нужно придумать смешные имена. Например, таракан Борис. И вы больше его не боитесь. Может, таракану от встречи тоже неприятно, но он же этого не показывает», — поделилась певица.

Севиль Велиева получила первую популярность после участия в третьем сезоне шоу «Голос». Она выступала на проекте в команде Леонида Агутина. В 2022 году артистка заменила исполнительницу Анну Дзюбу в коллективе Artik&Asti.

В мае Севиль стала победительницей шоу «Маска». Она была в костюме енота, чем удивила жюри.

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