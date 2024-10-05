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Похудевший на 14 кг Михаил Галустян появился на публике

Изменившийся после похудения актер Галустян пришел на премьеру шоу «Жыыызнь»

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m_galustyan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и актер Михаил Галустян появился на петербургской премьере сериала «Жыыызнь», в котором сыграл главную роль. Снимки звезды с мероприятия публикует сайт kp.ru.

На светском мероприятии 44-летний Галустян предстал перед поклонниками в полностью черном образе: подчеркивающей его накаченные руки облегающей футболке, джоггерах и кроссовках. Как сообщает kp.ru, поклонники не сразу узнали звезду, который похудел на 14 кг. Также Галустян закрасил седину.

В беседе с изданием юморист признался, что увлечение спортом помогло ему на съемках нового проекта. По словам Галустяна, команде шоу пришлось выполнять самостоятельно много каскадерских трюков. Из-за съемок, добавил комик, у него было много ссадин и царапин.

Сейчас Галустян весит 73 кг. Он решился на похудение, когда цифры на весах показывали 85 кг. В мае юморист похвастался результатами своего похудения.

В начале июля поклонники артиста сравнили его с Павлом Дуровым. Тогда знаменитость показывал фанатам снимки, которые были сделаны во время путешествия в Колумбию.

Ранее сообщалось, что Безруков поддержал квадроберов.

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