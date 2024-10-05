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Умерла главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Папорова

Главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Папорова умерла на 83-м году жизни

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Союзмультфильм/VK

Главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова ушла из жизни в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Папорова умерла в своей квартире от онкологии.

Она проработала на «Союзмультфильме» более 40 лет. На киностудии Папорова руководила созданием мультфильмов «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты». Как редактор работала с режиссерами Г.Я. Бардиным, Г.М. Сокольским, Н.Е. Головановой, Б.П. Бутаковым, Ю.А. Прытковым, Г.С. Бариновой, А.М. Горленко, А.Р. Давыдовым, Э.В. Авакян и другими. Опубликовала ряд статей об анимации в журналах и газетах.

В пятницу на 91-м году жизни скончалась художник-мультипликатор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц. Восканьянц родилась 2 января 1934 года в Москве. С 1945 по 1951 год занималась в изостудии Московского Центрального Дворца пионеров. В 1952 году получила первую премию, художник была удостоена золотой медали президентом Индии за участие в международной выставке детского рисунка в Дели.

Ранее умер выдающийся академик РАН Александр Бугаев.

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