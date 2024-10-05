Лерчек стала фигуранткой уголовного дела из-за забывчивости

Блогеры Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами уголовного дела, поскольку забыли доплатить налоги за свою фирму в ОАЭ из-за развода. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, пару лет назад инфлюенсеры оформили фитнес-приложение на компанию в Дубае, чтобы подписчики из-за границы могли вносить платежи за курсы. Когда ФНС не смогла связаться с фирмой в ОАЭ, то обратилась к Чекалиной с требованием сдать уточненные декларации и доплатить налоги.

Однако, заявляет SHOT, блогерша забыла отчитаться перед налоговой службой из-за развода. Тогда уклонение от уплаты налогов переквалифицировали в дело о выводе средств.

Недавно московский суд отправил Валерию Чекалину (Лерчек) и ее экс-супруга под домашний арест. Их обвиняют в нарушении статьи 191.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. По предварительным данным, только за полгода на счета иностранных юрлиц поступило более 250 млн рублей.

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