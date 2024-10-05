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Дачу Пугачевой за 125 млн рублей отказались покупать из-за безвкусного ремонта

Mash: покупатель отказался от сделки на дачу Пугачевой из-за безвкусного ремонта

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Потенциальный покупатель отказался приобретать дачу Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске из-за безвкусного ремонта и протекающей крыши. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина принял такое решение после осмотра недвижимости экспертами. Также его близкие посчитали, что дизайн дома устарел.

Сейчас, заявляет Mash, к четырехэтажному дому присматриваются еще три потенциальных покупателя. При этом цена на недвижимость выросла с 125 млн рублей до 152 млн рублей, но продавцы готовы уступить в цене при внесении задатка.

Речь идет о доме Аллы Пугачевой площадью 760 кв. м с лифтом, кинотеатром, бассейном и хаммамом. Территория дачи с береговой линией составляет 80 соток. До недавнего времени там поочередно жили внук Пугачевой Никита Пресняков и дочь звезды певица Кристина Орбакайте.

На данный момент, сообщает Mash, на территории проживает смотрительница, которая получает зарплату в размере 70 тыс. рублей.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

Ранее сообщалось, что актер Василий Ливанов находится в реанимации.

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