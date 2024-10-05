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Путин поздравил оркестр кинематографии со 100-летием

Путин поздравил оркестр кинематографии со 100-летием, его худрука — с 75-летием

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил государственный симфонический оркестр кинематографии со 100-летием, а его художественного руководителя и главного дирижера Сергея Скрипку — с 75-летием. Соответствующая телеграмма опубликованы на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что оркестр с глубоким уважением относится к традициям многих поколений предшественников, дарит музыку российским фильмам, ведет активную концертную деятельность.

Путин также поздравил с юбилеем Скрипку. Президент обратил внимание, что дирижер посвятил свою жизнь искусству, внес большой творческий вклад в сбережение и развитие традиций отечественной дирижерской школы, российской культуры в целом.

Скрипка продолжает руководить Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии, участвует в судьбе будущих талантов, многое делает для популяризации богатейшего музыкального наследия России, добавил Путин.

Ранее Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.

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