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Звезда «Кадетства» Мартиросян обратился к врачам на фоне осложнений с диабетом

SHOT: артист Георгий Мартиросян обратился к врачам на фоне осложнений с диабетом

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Звезда «Кадетства» Георгий Мартиросян обратился к врачам на фоне осложнений с сахарным диабетом. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Диагноз сахарный диабет артисту поставили в 2004 году. По данным канала, 76-летний актер обратился к медикам еще в начале сентября. Однако из-за постоянной занятости и плотного графика он не успевал приходить на обследования, которые ему назначали. Во время последнего обследования у актера выявили повышенное давление и атеросклероз — заболевание, при котором страдают стенки сосудов.

Врачи рекомендовали Мартиросяну ежедневно гулять по 30 минут в день, а также исключить из рациона легкоусвояемые углеводы. Сам актер подтвердил SHOT диагноз, но на осложнения жаловаться не стал.

Канал отметил, что сейчас актер активно работает. Так, он занят в спектакле «Палата бизнес-класса» и готовится к премьере постановки «Форс в мажоре» в этом ноябре.

Этим же утром СМИ сообщили, что Народного артиста РСФСР Василия Ливанова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после того, как у артиста остановилось сердце.

Ранее народный артист России Александр Збруев назвал фейком новость о госпитализации.

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