В Псковской области подвели итоги археологических раскопок

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с Председателем регионального Комитета по охране объектов культурного наследия Вадимом Нэдиком, в ходе которой были подведены итоги археологических работ в регионе в 2024 году. О встрече чиновник рассказал в своем Telegram-канале.

В текущем году археологи Института истории материальной культуры РАН и Археологического центра Псковской области начали раскопки в регионе в июле. Особое внимание при работах было уделено Кузнецкой улице в Пскове в преддверии строительства там гостиницы.

В ходе раскопок ученые обнаружили средневековые монеты XV – XVII веков, а также древний каменный топорик, который может быть датирован 3-2 тысячелетием до нашей эры, набор для древнерусской игры в бабки и свинцовую пломбу со знаком Рюриковичей.

До этого археологи РАН нашли в Великом Новгороде рекордный клад с 1900 монетами.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде могут быть утрачены древние берестяные грамоты.