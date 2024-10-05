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В Псковской области подвели итоги археологических раскопок

Ведерников сообщил, что в Псковской области нашли артефакт возрастом 5 тыс. лет

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Алексей Даничев/РИА Новости

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с Председателем регионального Комитета по охране объектов культурного наследия Вадимом Нэдиком, в ходе которой были подведены итоги археологических работ в регионе в 2024 году. О встрече чиновник рассказал в своем Telegram-канале.

В текущем году археологи Института истории материальной культуры РАН и Археологического центра Псковской области начали раскопки в регионе в июле. Особое внимание при работах было уделено Кузнецкой улице в Пскове в преддверии строительства там гостиницы.

В ходе раскопок ученые обнаружили средневековые монеты XV – XVII веков, а также древний каменный топорик, который может быть датирован 3-2 тысячелетием до нашей эры, набор для древнерусской игры в бабки и свинцовую пломбу со знаком Рюриковичей.

До этого археологи РАН нашли в Великом Новгороде рекордный клад с 1900 монетами.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде могут быть утрачены древние берестяные грамоты.

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