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На торги выставили редкие книги времен Ивана Грозного

Литфонд: на торги выставлены редкие книги времен Ивана Грозного

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Depositphotos

На торги аукционного дома «Литфонд» выставлены редкие книги времен Ивана Грозного «Златоуст» и «Четвероевангелие» с золотыми заставками. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.

По информации пресс-службы, «Златоуст», написанный в 1570-1590 годах, является выходной записью. Историк Андрей Усачев обнаружил всего 477 русских рукописей XVI века с выходной записью.

«Рукопись была начата еще при Иване Грозном, а дописана уже при его сыне, царе Федоре Иоанновиче. <...> Памятник представлен в переплете из красного бархата XIX века по стартовой ставке 1,5 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также на торги выставлено «Четвероевангелие» с золотыми заставками, написанное в 1550-е года. Книга содержит гравюры апостолов Матфея, Луки, Марка и Иоанна. В заголовке каждого из четырех Евангелий имеется заставка, исполненная в золоте. Стартовая цена лота составляет 3,5 млн рублей.

До этого в Британии кружку, пролежавшую 25 лет на чердаке, продали за 1,6 млн рублей.

Ранее купленная за $50 на распродаже картина была признана шедевром и подорожала в 4000 раз.

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