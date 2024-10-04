Экс-солист «Бутырки» опроверг сообщения о госпитализации из-за проблем с сердцем

Экс-фронтмен группы «Бутырка» Владимир Ждамиров опроверг новость о том, что попал в больницу из-за сильных болей в груди. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По словам шансонье, он находится в родном городе Воронеже и занимается написанием новых песен. У артиста запланирован большой тур.

«У меня все хорошо, все в порядке», — подчеркнул Ждамиров.

Директор артиста Елена Полежаева добавила, что после перенесенного в 2021 году инфаркта Ждамирову предписали «стандартное лечение, которым он и занимается».

Недавно Life со ссылкой на SHOT сообщал, что шансонье якобы попал в больницу после того, как пожаловался врачам на острые боли в области сердца и сильную одышку. Отмечалось, что в клинике его якобы обследовали и назначили строгую диету.

Группа «Бутырка» была создана в Воронеже в 2001 году продюсером компании «Русский шансон» Александром Абрамовым и солистами — Ждамировым и Олегом Симоновым. Всего в дискографии «Бутырки» 11 студийных альбомов.

В 2013 году Ждамиров ушел из «Бутырки», солистом проекта остался Олег Симонов. После ухода шансонье записал свой первый альбом «За забором весна». Сейчас он активно гастролирует по России со своим новым проектом «Вольный ветер».

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