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Пересильд рассказала, как помогает дочери избежать звездной болезни: «Это тяжело»

Актриса Пересильд порадовалась, что дочери удается избежать звездной болезни

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Актриса Юлия Пересильд призналась, что ее дочери Анне удается избежать звездной болезни, поскольку юная актриса работает над этим. Слова звезды «Вызова» передает «СтарХит».

«Повлияла ли как-то на нее слава? Мы много работаем, чтобы этого не произошло. Это большой труд — ее в первую очередь», — пояснила артистка.

По словам Пересильд-старшей, чтобы не заболеть звездной болезнью, нужно читать много книг и смотреть кино, а также «очень внимательно слушать истории взрослых коллег». Она подчеркнула, что работать над собой очень тяжело, но Анна справляется. Также, заявила Пересильд, ее дочь изначально родилась «непростой» в отличие от нее.

«Аня всегда больше видела, больше слышала, больше знала, чем ее сверстники в определенную единицу времени», — отметила звезда.

У Юлии Пересильд двое детей от режиссера Алексея Учителя: их старшей дочери Анне 15 лет, а младшей Марии 10 лет. Звезда в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению.

Недавно Пересильд-младшую заподозрили в романе с Ярославом Могильниковым, который был коллегой актрисы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Девушка опубликовала в соцсетях совместных снимок с Могильниковым.

Ранее Гузеева рассекретила Бледанс имя артистки, которая «льет гадости» на звезд.

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