В Нижнем Новгороде полиция сорвала концерт группы Otto Dix из-за анонимных звонков

Выступление музыкальной группы Otto Dix в Нижнем Новгороде было сорвано из-за анонимных звонков об «ужасных событиях», которые якобы происходили на концерте. Об этом со ссылкой на солиста группы Михаэля Драу сообщает РБК.

По мнению музыканта, это была «спланированная акция».

В результате звонков силовики прибыли на концерт в клуб Moriarty. Выступление пришлось отменить, а музыкантам — ответить на вопросы представителей правоохранительных органов. По словам Драу, «все было чинно», а участникам группы нечего скрывать.

Музыкант заявил, что ему вскоре понадобится помощь юриста для ответных мер против тех, кто сделал ложные звонки. Кроме того, у группы частично пострадали инструменты (дорогой смычок, микрофон и т.д.). По этой причине он призвал поклонников не возвращать деньги за концерт — подчеркнув, что всем желающим они будут выплачены.

В апреле силовики ворвались на концерт «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде и задержали лидера коллектива Сергея «Паука» Троицкого, двух гитаристов и около 40 зрителей. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

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