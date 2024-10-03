Покинувшую Россию Юлию Ауг заметили в Москве

Покинувшая Россию после начала СВО актриса Юлия Ауг рассказала, что приехала в Москву по личным делам. Ее слова передает «Абзац».

«Мы сегодня не можем сказать, что наступило удачное время для возвращения в Россию», — заявила она.

Также знаменитость отметила, что никаких творческих планов в России у нее нет. Она предположила, что «больше их никогда здесь не будет».

В январе 2023 года Woman.ru со ссылкой на собственный источник заявлял, что Юлия Ауг якобы тайно приезжает в Москву на заработки. Однако подтверждения этой информации нет. До этого, говоря о гражданстве, выросшая в Эстонии Ауг рассказывала, что ей пришлось взять российский паспорт, потому что иностранцы не могут подавать заявки на интересные ей проекты.

Актриса Юлия Ауг родилась в Ленинграде, но детство и юность провела в Эстонии, поскольку ее дед был эстонцем. В 1993 году актриса окончила Российский государственный институт сценических искусств, а в 2004-м переехала в Москву. Ауг сыграла в таких проектах, как «Екатерина. Взлет» и «Соседи», а также получила мировую известность благодаря драме Алексея Федорченко «Овсянки», которую показали на 67-м Венецианском фестивале.

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