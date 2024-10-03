Блогерша Лерчек расплакалась на съемках шоу: «Отмороженная»

В новом выпуске программы «Утро.ТНТ» блогерша Валерия Чекалина (она же — Лерчек) рассказала, что была шокирована проектом «Звезды в джунглях», в котором принимала участие.

Она заявила, что не ожидала настолько тяжелых условий и, как и некоторые зрители, думала, что участников шоу подкармливают. Однако по итогу ей пришлось питаться тем, что покупала на заработанные на испытаниях монеты. Также, поделилась Чекалина, ее заставляли есть насекомых. Затем знаменитость привыкла к их вкусу.

«Все ребята-участники говорили, что Лера отмороженная. Я говорю: «Ну, конечно, я прошла два уголовных дела, развод. Что мне тут стоит таракана съесть?» — заявила она.

Кроме того, Лерчек со слезами на глазах сделала признание на программе, отметив, что ей до сих пор стыдно за свой поступок. Блогерша проникла в дом людей, которые жили по соседству с лагерем участников, чтобы своровать еду. Чекалина взяла камень и сорвала замок чужой двери.

«Мы туда зашли, накинулись на еду, нам было так плохо. Когда я вспоминаю, думаю: «Я себя вела просто как зверь какой-то», --призналась блогерша.

3 октября МВД возбудило дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа. Самих знаменитостей задержали по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 млн руб.

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