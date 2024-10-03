Мизулина разрешила выступить в Волгограде исполнительнице с треком «Кончил»

Блогерша и певица Enina (настоящее имя. — Анна Енина) предоставила организаторам своего концерта в Волгограде разрешающий проведение мероприятия документ с печатью Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает V1.RU.

Организаторы заявили, что связывались со штабом главы «Лиги безопасного интернета» и там заявили, что «поддерживают и пропускают» исполнительницу.

«Это значит, что концерт носит нормальный характер, без пропаганды чего-либо», — подытожили организаторы.

До этого, сообщает V1.RU, граждане города обращались в правоохранительные и надзорные органы с просьбой проверить Enina. При этом неизвестно, на что именно.

Летом 2024 года рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) возмущался тем, что Екатерина Мизулина продвигает певицу Анну Енину. Он опубликовал трек исполнительницы «Кончил» и подписал: «А чем Scally Milano хуже?»

Глава «Лиги безопасного интернета» не стала отвечать Моргенштерну, однако в личном блоге высказалась сама Енина. Она призвала Моргенштерна обратить внимание на свои «органы, которые могут скоро отказать из-за количества запрещенных веществ и алкоголя».

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