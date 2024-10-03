Стало известно об еще одном пострадавшем в картинг-клубе Тимати

Певец Hollyflame (настоящее имя. — Владислав Лапай) получил серьезную травму руки в картинг-клубе Тимати в августе нынешнего года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

Во время проката один из водителей электрокартинга врезался в отбойник, который, как предположили представители певца, «был закреплен на соплях» и оторвался в результате удара. Музыкант влетел в ограждение, удар пришелся ему в руку.

«И мне еще повезло, что он не проткнул меня. Я был бы шашлычком на шампуре», — рассказывал о случившемся исполнитель.

После аварии сотрудники заведения не смогли оказать артисту первую помощь. Оказалось, что гипотермические пакеты для оказания первой помощи («лед») не работали.

«После того, как гонка закончилась, к нам подошел сотрудник картинга, чтобы осмотреть руку Влада и сказал, что с рукой все в порядке. Никакого осмотра врача или первой помощи, естественно, не было», — отметила директор артиста Дарья Богатырева.

Лапай поехал в травмпункт, где ему подтвердили закрытый перелом правой кисти и наложили гипс. Представители картинга связались с артистом только после того, как он рассказал о случившемся в своих социальных сетях. Перед ним извинились и попросили не раздувать скандал.

«Говоря о компенсации, никаких вменяемых условий нам предложено не было. Мы сообщили, что у нас срываются все концертные выступления, в ответ на это никакой материальной компенсации нам не предложили», — отметила Богатырева.

Певец планирует подать иск против картинг-клуба. Он обвиняет «Тимати Karting» в несоблюдении техники безопасности.

Ранее сообщалось, что четырехлетний мальчик сломал правую руку в московском картинг-клубе Тимати.