Пропавшая дочь Успенской улетела из России и не может вернуться

Пропавшую дочь певицы Любови Успенской Татьяну Плаксину нашли в Израиле, куда она прилетела за несколько часов до массированной атаки Ирана. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, Плаксина не сможет вернуться в Россию еще несколько дней, поскольку из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке уменьшилось число рейсов и повысился спрос на авиабилеты.

До этого директор Успенской Константин Манжула подтвердил «Газете.Ru», что дочь певицы нашли в Израиле.

О пропаже Плаксиной стало известно вечером 2 октября, об этом сообщил известный жалобами на звезд общественник Виталий Бородин. По его словам, Успенская обратилась к нему за помощью. Артистка подтвердила, что ее дочь пропала. По словам Успенской, дочь оставила свои телефоны дома. Представитель певицы сообщил, что она связывает пропажу Плаксиной с ее поездками в ДНР и ЛНР.

Адвокат Успенской Елена Сенина заявляла «Газете.Ru», что Плаксину «завербовали спецслужбы», поскольку ее мать, уроженка Киева, активно поддерживает российские власти. По словам Сениной, девушку могли завербовать в связи с ее зависимостью.

Подробнее о пропаже дочери Любови Успенской — в материале «Газете.Ru».

Ранее адвокат Кати Лель заявила, что певица отзывает иск к Кушанашвили.