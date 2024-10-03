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Пропавшая дочь Любови Успенской нашлась

Директор Любови Успенской заявил, что дочь певицы Татьяна Плаксина нашлась

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая пропала около недели назад в Москве, нашлась. Об этом сообщил директор исполнительницы телеканалу РЕН ТВ.

Других подробностей представитель артистки не сообщил. По информации Telegram-канала Mash, сейчас Плаксина находится за границей. Она улетела из страны, не сообщив об отъезде родственникам.

О пропаже Плаксиной вечером 2 октября сообщил общественник Виталий Бородин. По его словам, артистка сама обратилась к нему за помощью. Позже Успенская подтвердила новость об исчезновении дочери. Певица отметила, что узнала об этом сразу после возвращения из Баку. Артистка рассказала, что Плаксина оставила все свои телефоны, а работающие в доме люди ничего подозрительного не замечали.

Затем пресс-секретарь певицы рассказывал, что Успенская связывает пропажу дочери с ее поездками в ЛНР и ДНР.

Адвокат Елена Сенина заявляла «Газете.Ru», что дочь Успенской завербована спецслужбами. Она предполагала, что Плаксина находится за пределами территории РФ. При этом анонимный источник kp.ru заявлял, что дочь певицы сейчас находится в Израиле — и с ней якобы все хорошо. Представители певицы данную информацию не комментировали.

Подробнее о пропаже дочери Любови Успенской — в материале «Газете.Ru».

Ранее Пригожин рассказал, куда могла пропасть дочь Успенской.

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