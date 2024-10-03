Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лолита матом отреагировала на запрет обсуживать ее в магазине электроники

Певица Лолита заявила, что ей все равно на отказавшийся ее обслуживать магазин

close
Анна Чеченкова

Певица Лолита Милявская матом отреагировала на решение тюменского бренда электроники CaseGuru, который запретил участникам «голой» вечеринки приобретать товары в его магазине. Об этом сообщает RTVI.

«Мне [все равно]. Я не знаю, о каком бренде идет речь, и мне, честно, [все равно]», — заявила Милявская.

Артистка подчеркнула, что расстроилась бы, если ей отказали в обслуживании молочные фирмы и назвала себя «молокоманом».

RTVI заметил, что на сайте магазина электроники CaseGuru появилось сообщение, что компания отказывается обслуживать публичных людей, которые «открыто выражают в общественном пространстве либеральные идеи и взгляды».

В черном списке фирмы оказались блогеры Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом) и Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом), журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ-иноагентом), лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) и «все без исключения» участники вечеринки Анастасии Ивлеевой.

В беседе с RTVI основатель CaseGuru Вадим Боков подчеркнул, что также собирается внести в черный список пользователей сайта «Пикабу», поскольку ему не нравится размещенный по площадке контент. Предприниматель отметил, что CaseGuru — частная компания, поэтому она может отказывать в обслуживании всем, кому хочет.

Ранее пропавшая дочь Любови Успенской нашлась.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами