Лолита матом отреагировала на запрет обсуживать ее в магазине электроники

Певица Лолита Милявская матом отреагировала на решение тюменского бренда электроники CaseGuru, который запретил участникам «голой» вечеринки приобретать товары в его магазине. Об этом сообщает RTVI.

«Мне [все равно]. Я не знаю, о каком бренде идет речь, и мне, честно, [все равно]», — заявила Милявская.

Артистка подчеркнула, что расстроилась бы, если ей отказали в обслуживании молочные фирмы и назвала себя «молокоманом».

RTVI заметил, что на сайте магазина электроники CaseGuru появилось сообщение, что компания отказывается обслуживать публичных людей, которые «открыто выражают в общественном пространстве либеральные идеи и взгляды».

В черном списке фирмы оказались блогеры Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом) и Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом), журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ-иноагентом), лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) и «все без исключения» участники вечеринки Анастасии Ивлеевой.

В беседе с RTVI основатель CaseGuru Вадим Боков подчеркнул, что также собирается внести в черный список пользователей сайта «Пикабу», поскольку ему не нравится размещенный по площадке контент. Предприниматель отметил, что CaseGuru — частная компания, поэтому она может отказывать в обслуживании всем, кому хочет.

Ранее пропавшая дочь Любови Успенской нашлась.