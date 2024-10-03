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Чекалины задержаны по делу о незаконном переводе 251 млн руб.

Блогеры Чекалины стали подозреваемыми по делу о незаконном переводе 251 млн руб.

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогера Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина задержали по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что блогеров задержали на 48 часов. На этот срок задержали еще одного фигуранта — соучредителя компании ООО «Лейтик мейкап» Романа Вишняка.

«Они официально признаны подозреваемыми по ч. 1 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», — пояснили в правоохранительных органах.

2 октября МВД возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. По данным издания, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае.

В марте 2023 года Валерия Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. После этого пара решила развестись. Решение о расторжении брака вступило в силу 13 августа 2024 года.

Ранее юристы объяснили разницу в преследовании Блиновской и Лерчек по схожим статьям.

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