Тимати может грозить уголовное дело из-за картинг-клуба

Рэперу Тимати (Тимуру Юнусову) может грозить уголовное дело из-за картинг-клуба. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, четырехлетний мальчик сломал правую руку в московском картинг-клубе Тимати. Во время поездки карт врезался в ограждение и перевернулся. Предположительно, у машины отказали тормоза.

Mk.ru утверждает, что Юнусову может грозить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Тимати открыл заведение в марте 2023 года.

Тимати активно развивает свои бизнес-проекты. В конце июня артист вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

В 2022-м Юнусов продал свою часть бизнеса Black Star Burger. Покупателем стал Йоханн Рафаэль Совада — иностранный бизнесмен, который ведет дела в России.

Ранее Тимати купил матери квартиру в Москве.