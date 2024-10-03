Галустян рассказал, как борется с унынием: «Как с машиной»

Актер, шоумен и комик Михаил Галустян признался в беседе с kp.ru, что борется с унынием с помощью самоанализа.

Галустян отметил, что у каждого свой способ борьбы с депрессией. У него это «самокопание».

«Как с машиной — загнал на яму, разобрал, перебрал, посмотрел, смазал, проверил, собрал заново. И вперед!» — отметил артист.

Галустян также прокомментировал свой пост о подавленном состоянии. Как отметил шоумен, в определенный момент решил, что можно поделиться этим с аудиторией.

«Очень тяжело оставаться в приподнятом состоянии духа и в хорошем настроении. Я держался, как мог, но и я не железный, и тоже порой впадаю в уныние. Понимаю, что это грех, да. Бывает», — рассказал комик.

Галустян отметил, что на данный момент люди проходят сложный этап трансформации. Он заявил о необходимости оставаться добрым и эмпатичным человеком. По словам актера, сейчас важно помогать другим в непростое время.

13 сентября Галустян признался в личном блоге, что много времени проводит в одиночестве.

Ранее Галустян рассказал, как триколор спасал его от полиции в Колумбии.