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Представитель Успенской прокомментировал пропажу ее дочери

Пресс-секретарь Успенской: дочь певицы пропала около недели назад в Москве

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина пропала около недели назад в Москве. Об этом Aif.ru сообщил пресс-секретарь артистки.

«Таня действительно пропала. Мы это связываем с ее поездками в ЛНР и ДНР. Она пропала в Москве, где она сейчас находится — мы не знаем. Также мы не знаем, что с ней сделали, и в каком она состоянии», — сказал представитель Успенской.

О пропаже Плаксиной вечером 2 октября сообщил общественник Виталий Бородин. По его словам, артистка сама обратилась к нему за помощью.

Адвокат Елена Сенина заявила «Газете.Ru», что дочь Успенской завербована спецслужбами. Юрист считает, что сейчас Плаксина находится за пределами территории РФ.

Позже Успенская подтвердила новость об исчезновении дочери. Певица отметила, что она узнала об этом сразу после возвращения из Баку. Артистка рассказала, что Плаксина оставила все свои телефоны дома, а работающие в нем люди ничего подозрительного не замечали.

Ранее Любовь Успенская вспомнила, как в нее влюбился бандит.

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