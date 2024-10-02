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Пропала дочь Любови Успенской

Baza: пропала дочь певицы Любови Успенской, ее могли похитить.

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Пропала дочь певицы Любови Успенской. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Общественник Виталий Бородин рассказал каналу, что артистка сама обратилась к нему за помощью, так как ее дочь уже пять дней не выходит на связь.

По словам Бородина, Успенская не исключила, что ее дочь могли похитить из-за концертов певицы в ЛНР и ДНР.

«Мы предприняли все необходимые меры. И мы будем не мы, если не вернем Таню и не накажем виновных», — заявила «Газете.Ru» адвокат певицы Елена Сенина.

У Успенской есть 34-летняя дочь от брака с предпринимателем Александром Плаксиным. Успенская и Плаксин расстались в 2021 году, после чего певица жаловалась на насилие в семье.

В августе стало известно, что 70-летняя Успенская начала искать суррогатную мать с безукоризненной генетикой. В 2019 году Успенская заявляла, что хочет сделать ЭКО и ищет донора яйцеклетки, к которому в скором времени намерена прибегнуть.

Ранее Волочкова извинилась перед Успенской за случайную насмешку над дочерью артистки.

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