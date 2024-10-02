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Прилучный и Муцениеце встретились в суде по иску актера

Super.ru: судебное заседание по иску Прилучного к Муцениеце длилось пять часов

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centralpartnership/Global Look Press

Суд по иску актера Павла Прилучного к бывшей супруге Агате Муцениеце состоялся 2 октября. Об этом сообщает Super.ru.

Знаменитости присутствовали на заседании, которое продлилось почти пять часов. В беседе с журналистами Прилучный объяснил причину своего иска к супруге тем, что в первую очередь думает о своих детях. Он добавил, что не может делиться подробностями разбирательства, поскольку оно еще находится в процессе. Муцениеце отказалась от комментариев, молча сев в машину и скрывшись от камер.

23 мая стало известно, что звезда «Мажора» Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав. В пресс-службе Головинского суда Москвы не стали делиться подробностями дела, так как оно касается несовершеннолетних.

Позднее адвокат Сергей Жорин предположил, что Прилучный хочет забрать детей от Муцениеце к себе. Знаменитости были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

Ранее адвокат Гордон заявила, что обыск в доме Чекалиных больше похож на прессинг.

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