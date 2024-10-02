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85-летняя Тамара Семина боится за свое здоровье

Народная артистка России Семина пожаловалась, что не может дойти до больницы

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Актриса Тамара Семина призналась, что с 29 сентября испытывает серьезные проблемы со здоровьем. У знаменитости «ужасные скачки давления», из-за чего она опасается самостоятельно идти в больницу. Слова 85-летней артистки передает «Абзац».

«Сейчас собираюсь вызывать скорую помощь. Мне страшно, что соседей дома сегодня нет, не к кому обратиться. Хотела дойти до поликлиники самостоятельно, но боюсь, что не дойду», — заявила она.

По словам Семиной, на протяжении нескольких дней она также испытывает проблемы с голосом. Однако артистка не уточнила, какие именно.

Тамара Семина окончила ВГИК в 1961 году. Еще в студенческие годы она начала сниматься в кино. В 1958-м она дебютировала в картине «Два Федора». В 1978-м актриса получила звание народной артистки России.

В фильмографии Семиной более 90 работ. Она работала над такими картинами, как «Вечный зов», «Любимые женщины Казановы», «Одиноким предоставляется общежитие», «Еще люблю, еще надеюсь», «Охотники за бриллиантами», «Воскресение».

В январе Тамара Семина призналась, что получает надбавку к пенсии в размере 35 тысяч рублей. Она раскрывала, что с учетом надбавки живет на 50 тысяч рублей в месяц.

Ранее актриса Валерия Ланская рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью.

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