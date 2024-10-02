Сын Дмитрия Нагиева может стать новым «русским Серканом Болатом»

Сын шоумена Дмитрия Нагиева, актер Кирилл Нагиев сыграет роль «русского Серкана Болата» во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

О том, что Никита Волков не появится в продолжении российской адаптации турецкого шоу, стало известно накануне. В пресс-службе телеканала ТНТ сообщали, что причиной ухода Волкова из проекта стал плотный график.

При этом «Звездач» заявляет со ссылкой на инсайдеров, что на отказе от съемок Волкова настояла его супруга Елена Еременко. В мае женщина также обвинила в побоях партнершу супруга по съемкам — Лиану Грибу.

Первый сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве» вышел на экраны 12 февраля. Актриса Лиана Гриба исполнила роль главной героини Саши (Эды Йылдыз в оригинале), а Никита Волков — Сергея (Серкана Болата). По сюжету герои заключают сделку, согласно которой девушка вынуждена притворяться новой пассией мужчины, чтобы получить работу в успешной компании. Режиссером картины выступил Всеволод Аравин.

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