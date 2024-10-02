В Госдуме назвали уехавших из России звезд «пилигримами», у которых нет родины

Депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что раскаявшиеся из-за своего отъезда из России артисты могут доказать свое желание быть гражданами России службой на СВО. Об этом сообщает Life.

«Пока я не увижу от многочисленных «звезд», которые здесь пока «ждунами» прикинулись и продолжают веселые песенки петь... Пока не увижу деятельного раскаяния и не могу считать их достойными гражданами нашей страны», — уточнил он.

Также Нилов сравнил эмигрировавших из РФ звезд с «пилигримами», у которых нет родины. Парламентарий считает, что со временем их имена забудутся.

Депутат Михаил Делягин, в свою очередь, заявил, что с началом СВО стало понятно, что уехавшие артисты занимались «чесом» ради заработка, а не искусством. По его словам, таким звездам без разницы, куда бежать, поскольку им хорошо там, где есть деньги. Депутат считает, что деятельность уехавших из России звезд можно сравнить с грабежом.

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