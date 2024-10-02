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Актер из фильма «Сволочи» умер в возрасте 41 года

Актер Алексей Облаков умер в возрасте 41 года

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Телеграм-канал «Алексей Облаков»

Актер Алексей Облаков, известный по кинофильму «Сволочи», умер в возрасте 41 года. Об этом сообщается на странице артиста в социальной сети «ВКонтакте».

«Лешка Тучка 2.11.1982 — 2.10.2024. Скорбим», — указано в сообщении.

Причины смерти актера не уточняются. Облаков играл в фильмах «Боец. Рождение легенды», «Молодая гвардия», «Сволочи», «СОБР», при этом «Сволочи» стал актерским дебютом для Облакова.

Помимо актерской деятельности, Облаков также работал каскадером в фильме «Неверность», сериалах «Молодая гвардия», «Тайны дворцовых переворотов» и нескольких других.

До этого похороны актера театра и кино, заслуженного артиста РФ Романа Мадянова завершились в Московской области.

Церемония прощания с актером состоялась днем 27 сентября в подмосковном городе Бронницы. Траурное мероприятие посетили не только родственники и друзья Мадянова, но и многие известные артисты. В их числе Марат Башаров, Борис Щербаков, Федор Добронравов, Сергей Гармаш и другие.

Ранее сын Мадянова рассказал о последних словах отца.

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