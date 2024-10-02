Стало известно о состоянии звезды «Приключений Шерлока Холмса» после удаления тромба

Госпитализированный народный артист РСФСР Василий Ливанов чувствует себя хорошо после удаления тромба, он уже идет на поправку. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал его друг, поэт-песенник Юрий Энтин.

По его словам, артист все еще находится в больнице, однако, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Мы на связи с его семьей, я слежу за его состоянием. О выписке пока речь не идет, но он в сознании, разговаривает и даже шутит», — сообщил Энтин.

Накануне Telegram-канал 112 сообщал, что после операции жизни актера и режиссера Ливанова ничего не угрожает, ему успели оказать необходимую медицинскую помощь своевременно. По данным канала, звезда «Приключений Шерлока Холмса» перенес уже третий инфаркт мозга. Ему провели ангиографию, после удаления тромба Ливанов находится в сознании и идет на поправку, отмечает источник.

Семья Василия Ливанова госпитализацию не подтверждала. Невестка Василия Ливанова Екатерина в беседе с журналистами заявила, что сейчас актер лечится на дому. По словам женщины, у артиста проблемы с давлением, низкий гемоглобин и анемия. Две недели назад Ливанов лежал в больнице, но уже выписался.

Ранее Ливанов раскрыл отношение к новой «Чебурашке».