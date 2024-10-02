«Осознание стало ударом»: стали известны новые детали трагедии с Добрыниным

Близкие композитора Вячеслава Добрынина рассказали, что его состояние сильно ухудшилось еще после первого инсульта. Новые детали трагедии с народным артистом России опубликовало издание mk.ru.

«Он стал осознавать, что больше уже никогда не будет таким, как прежде. Осознание этого стало для него большим ударом», — рассказали в окружении.

В последнее время, добавили близкие, он пережил сильный стресс и не мог принять свою болезнь.

«Из-за этого стал выпивать. Хотя врачи ему категорически запрещали», — сказал источник.

Родные Добрынина не комментировали заявления анонимных источников о спиртном и стрессе как факторах ухода композитора.

Добрынина не стало 1 октября после трех перенесенных инсультов.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Прощай (со всех вокзалов поезда»), «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим. Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. В 1994 году создал группу «Доктор Шлягер». Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Ранее Андрей Державин рассказал о последнем разговоре с Вячеславом Добрыниным.