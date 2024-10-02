Российская блогерша заявила, что ее избила тренерша по танцам в TikTok-доме

Российская блогерша Мехрона Шарипова (Мехрона) пожаловалась на драку с тренершей в одном из популярных TikTok-домов. Воспоминаниями она поделилась в выпуске шоу «Девчата», опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Мехроны, тренерша по танцам начала выяснять с ней отношения во время прямой трансляции, и блогерша жестами попросила женщину прекратить говорить на повышенных тонах и пообещала поговорить с ней позже.

После трансляции тренерша снова пришла к Мехроне и, по словам девушки, стала ее оскорблять. Запись разговора блогерша отправила своему менеджеру, что разозлило спортсменку.

«Она выламывает дверь, заходит и дает мне леща. У меня звенит в ушах, настолько она меня сильно ударила», — пожаловалась Мехрона.

Позже, уточнила она, женщина попыталась извиниться.

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