Костенко спровоцировала слух, что встречалась с Тарасовым в браке с Бузовой

Модель и блогерша Анастасия Костенко спровоцировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слух, что встречалась с экс-футболистом Дмитрием Тарасовым во время его брака с певицей Ольгой Бузовой.

Костенко опубликовала архивное фото с большим букетом цветов от Тарасова. Снимок сделан 1 октября 2016 года. Модель намекнула, что на тот момент уже состояла в отношениях со спортсменом. Известно, что Тарасов развелся с Бузовой 30 декабря 2016 года.

«Теперь-то мы знаем, что случайности не случайны», — подписала публикацию блогерша.

Тарасов и Бузова состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2018 году Тарасов женился на Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

6 сентября Тарасов подарил Костенко двухэтажный особняк. До этого экс-футболист жил с семьей в доме в поселке Соловьиная роща, который построил во время брака с Бузовой.

Ранее риелтор раскрыла стоимость дома Дмитрия Тарасова.