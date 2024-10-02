Державин рассказал о последнем разговоре с Добрыниным и планах композитора

Советский и российский музыкант Андрей Державин рассказал о последнем разговоре с композитором, народным артистом России Вячеславом Добрыниным. Державина цитирует «Пятый канал».

По словам Державина, Добрынин звонил ему недавно и приглашал на съемки телепередачи — он хотел собрать друзей на общем проекте.

«Очень хотел собрать нас всех и спрашивал, когда у меня есть свободное время с моим графиком. Я говорю: «Для тебя — всегда». Был такой бодрый», — вспоминает 61-летний артист.

Уход Добрынина Державин назвал огромной утратой.

«Он всегда умел вдохновить, заразить своим жизнелюбием всех окружающих и меня в том числе», — сказал он.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Прощай (со всех вокзалов поезда»), «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим. Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. В 1994 году создал группу «Доктор Шлягер». Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Добрынина не стало 1 октября после трех перенесенных инсультов.

Ранее продюсер назвал Вячеслава Добрынина российским Тото Кутуньо.