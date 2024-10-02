Отар Кушанашвили вышел на связь после операции: «Я — живой»

Журналист, телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили вышел на связь в Telegram-канале после операции.

Кушанашвили рассказал, что выпросил телефон, чтобы сообщить новость об успешном удалении злокачественных опухолей. Шоумен заявил матом, что победил рак. Операция длилась девять часов.

«Я — живой! Я выжил!» — поделился телеведущий.

1 октября Кушанашвили удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

20 июня шоумена госпитализировали в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

26 июля Кушанашвили начал курс химиотерапии. Телеведущий также пьет лекарства, принимает витамины, питается по определенной системе.

21 сентября Кушанашвили пожаловался, что у него начались галлюцинации на фоне лечения от рака. Шоумен считает, что такой эффект произошел из-за лечащих его препаратов.

Ранее Кушанашвили объяснил, почему извинился перед Катей Лель.