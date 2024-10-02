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Адвокат Чекалиных сравнила уголовное дело против блогеров с охотой на ведьм

Адвокат Чекалиных Катя Гордон назвала Лерчек законопослушным человеком

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ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Адвокат Валерии и Артема Чекалиных Катя Гордон в беседе с Super сравнила возбуждение уголовного дела против блогеров с охотой на ведьм.

По словам Гордон, Чекалины не получали никаких опросов и вызовов от правоохранительных органов. Адвокат заявила, что в дом блогеров вломились и начали обыск, будто Валерия (Лерчек) является преступником.

«Это при том, что Валерия выплатила колоссальную сумму налоговым органам и делает все, чтобы наша молодежь следовала верным примерам. Она законопослушный человек, мать троих детей, православная женщина и ничего дурного не делает. Очень странно применять к ней подобные меры и санкции», — рассказала юрист.

Гордон заявила о намерении отстаивать права Лерчек.

2 октября министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. По данным издания, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Бизнесмен находится на допросе.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехал из Израиля на фоне войны с Ливаном.

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