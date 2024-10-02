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Концерты Макаревича в Израиле под угрозой отмены после ударов Ирана

SHOT: музыканта Андрея Макаревича заметили в США на фоне ударов Ирана по Израилю

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) заметили в США на фоне ударов Ирана по Израилю и войны государства с Ливаном. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как стало известно изданию, недавно Макаревич провел мероприятие в одном из баров Бруклина. Билеты на него продавали за $110.

Следующий концерт у Макаревича должен состояться 6 октября в Тель-Авиве. Однако после ударов Ирана мероприятие под угрозой отмены, как и выступления «Машины времени» в израильских городах Хайфа и Ашдод, запланированные на декабрь.

1 октября Армия обороны Израиля сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. По данным газеты The Jerusalem Post, Иран в ходе массированной атаки на Израиль выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет. Издание назвало эту атаку самой масштабной за всю историю.

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

2 октября ливанское шиитское движение «Хезболла» впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой израильской армии (ЦАХАЛ) у населенного пункта Одайсе на юге страны.

Накануне стало известно, что Израиль покидает шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Максим Галкин передумал продавать свою квартиру в Москве за 50 млн рублей.

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