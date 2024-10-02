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Соседов назвал сумасшедший хит Добрынина

Телеведущий Соседов назвал песню Добрынина «Прощай» сумасшедшим хитом

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов заявил в беседе с телеканалом «360», что композитор Вячеслав Добрынин был одним из главных хитмейкеров.

Соседов выделил среди работ Добрынина песню «Прощай». Он назвал композицию сумасшедшим хитом, который звучал отовсюду.

«Слава Добрынин как раз принадлежал к когорте молодых композиторов, так же как и Юрий Антонов, Евгений Мартынов, Давид Тухманов. И много было песен блестящих, много хитов», — отметил музыкальный критик.

Соседов рассказал, что Добрынин был замечательным, свойским и легким в общении человеком. По словам музыкального критика, артист никогда не выстраивал каких-то сложных предложений и не говорил о себе, что он что-то «пробивал» и «ломал мосты».

«Как будто он ваш старый друг, сосед, приятель. Он всегда так общался, легко, просто очень», — поделился телеведущий.

Добрынина не стало 1 октября после трех перенесенных инсультов. Ему было 78 лет.

В этот день певец Михаил Шуфутинский признался, что песня Добрынина вдохновила Игоря Николаева на припев композиции «Третье сентября».

Ранее Михаил Боярский рассказал, почему Добрынин стеснялся петь.

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