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Продюсер оценил шансы возвращения Губина на сцену

Продюсер Дворцов заявил, что возвращение Губина не будет фееричным

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1tv.ru

Продюсер Сергей Дворцов усомнился в беседе с порталом «Страсти», что возвращение певца Андрея Губина на сцену будет масштабным.

Дворцов признался, что встречался с Губиным на «Новой волне». По словам шоумена, артист находился не в очень хорошем состоянии – отказывался выходить на сцену и петь. Как отметил продюсер, певец сидел и наблюдал, как коллеги исполняют его хиты.

«После того как его очень долго не было на сцене, может ли состояться громкое возвращение? Я думаю, что да. Но, опять же, надо ли это ему? Если он, конечно, хочет потешить свое эго и самолюбие, получить порцию славы и денег, то, возможно, вернется», — заявил продюсер.

Дворцов предположил, что выход Губина на сцену не будет провальным.

«Это будет не масштабно, это будет, наверное, не так феерично, как было раньше», — отметил шоумен.

Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Артист признался, что болезнь мешает ходить ему на встречи с потенциальными возлюбленными. Также певец жаловался, что его сердце бьется с перебоями.

Ранее продюсер объяснил, почему у Губина не складывалась личная жизнь.

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