Безрукова вспомнила, как мошенники пытались ее обмануть от лица народного артиста

Актриса Ирина Безрукова призналась в беседе с Voice, что мошенники не раз пытались обмануть ее по телефону.

Безрукова вспомнила, как получила сообщение от своего звездного коллеги. Злоумышленники с помощью нейросети сделали видео, в котором знаменитость просит помощи. Артистка отметила, что после этого опыта теперь сразу звонит коллегам.

Безрукова добавила, что однажды ей писали якобы от одного народного артиста.

«От его лица мне заявили, что какой-то высокий чин во внутренних органах хочет со мной пообщаться, а когда я перезвонила этому народному артисту, его телефон был заблокирован. Вероятно, они влезли в его телефон. Сказать, кто он, не могу, так как он ни при чем. Его, вероятно, взломали», — поделилась артистка.

Безрукова рассказала, что другие мошенники звонили ей по телефону и представлялись сотрудниками правоохранительных органов и «Мосэнерго».

В июне Ирина Безрукова призналась, что купила дачный участок в Московской области в ипотеку и построила там дом. Артистка занимается обстановкой своего коттеджа мебелью, чтобы жилье было готово к зиме.

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