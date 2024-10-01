«Много-много лет дружили»: Винокур об уходе Добрынина

Народный артист РСФСР Владимир Винокур высказался об уходе певца и композитора Вячеслава Добрынина. Исполнителя цитируют «Известия».

Он напомнил, что Добрынин написал огромное количество песен не только для себя, но и для всех исполнителей, которые были на советской и российской эстраде. Его уход Винокур считает огромной потерей.

По словам Винокура, они с Добрыниным познакомились в 1975 году — тогда Винокур был артистом ВИА «Самоцветы», вместе они записали песню «Прощай».

«Я много-много лет дружил со Славой и радовался его успехам. Ушел гений», — сказал он, выразив соболезнования семье и друзьям Вячеслава Добрынина.

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Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Прощай (со всех вокзалов поезда»), «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим. Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. В 1994 году создал группу «Доктор Шлягер». Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Добрынина не стало 1 октября в возрасте 78 лет.

Ранее продюсер Бабичев назвал Вячеслава Добрынина российским Тото Кутуньо.