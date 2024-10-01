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Айза рассказала о болезни сына от Гуфа: «У него аж бред был»

Блогерша Айза-Лилуна Ай призналась, что испугалась за больного сына

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Телеграм-канал «Feel good with Aiza»

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что долго не выходила на связь из-за болезни сына Сэма.

Айза рассказала, что сын подхватил тяжелый вирус. У мальчика поднялась температура до 40 °C. Также Сэм начал бредить. Блогерша смогла выйти на связь, только когда ребенку стало лучше.

«У него аж бред был, так испугалась. Но ему лучше… Слава богу!» — поделилась бизнесвумен.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

20 сентября Айза пожаловалась в соцсетях на Анохина, назвав его «нарциссом-психопатом». Блогерша призналась, что причиной конфликта стал их общий сын Элвис.

По словам Айзы, Анохин категорически недоволен методами ее воспитания. Как отметила блогерша, предприниматель искренне считает, что его бывшая жена неправа во всем. Последняя ссора случилась из-за того, что бизнесмен запретил сыну ехать с матерью и его братом Сэмом на отдых.

Ранее Айза-Лилуна Ай захотела купить сыну дом на Бали за 30 млн рублей.

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