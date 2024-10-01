Валерий Леонтьев выступит в России

Певец Валерий Леонтьев признался в беседе с mk.ru, что выступит на юбилейном концерте композитора и продюсера Игоря Крутого.

Концерт, посвященный 70-летию Крутого, состоится 8 и 9 ноября на LIVE Арене в Москве. Леонтьев отметил, что его связывает долгая и близкая дружба с композитором.

«Юбилей у автора, с которым работал полжизни! Какие еще могут быть комментарии моего участия в концерте?» — рассказал артист.

19 марта Леонтьев в 75-летний юбилей сообщил об уходе со сцены. По словам артиста, жанр, в котором он выступал, «не терпит дряхлости». Музыкант также поблагодарил фанатов, которые сейчас поздравляют его в сети. Известно, что Леонтьев выступает на корпоративах и частных мероприятиях, но не дает крупных сольных концертов.

В тот же день Леонтьев возмутился слухам об эмиграции в США. Он также опроверг наличие двойного гражданства, добавив, что никому не позволит манипулировать своим именем. Артист уточнил, что находится в России, потому что очень скучает по друзьям и поклонникам. Певец отметил, что пока не планирует выступать с сольными концертами.

Ранее продюсер объяснил, почему Леонтьева не отменят в России.